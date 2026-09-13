В Невельском районе установили знаки туристической навигации

17:35, 13 сентября 2026, ПАИ

В Невельском районе установили знаки туристической навигации. Работы проводятся в рамках совместной деятельности министерства туризма Псковской области и администраций муниципальных округов по созданию комфортной навигационной среды для путешественников, сообщили ПАИ в ведомстве.



Фото: министерство туризма Псковской области



Фото: министерство туризма Псковской области



Фото: министерство туризма Псковской области





Новые указатели помогают туристам ориентироваться на местности и находить нужные объекты. Такая навигация делает поездки по району более удобными и безопасными.