В Невельском районе установили знаки туристической навигации
В Невельском районе установили знаки туристической навигации. Работы проводятся в рамках совместной деятельности министерства туризма Псковской области и администраций муниципальных округов по созданию комфортной навигационной среды для путешественников, сообщили ПАИ в ведомстве.
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Фото: министерство туризма Псковской области
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Фото: министерство туризма Псковской области
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Фото: министерство туризма Псковской области
Новые указатели помогают туристам ориентироваться на местности и находить нужные объекты. Такая навигация делает поездки по району более удобными и безопасными.
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