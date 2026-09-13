14 сентября в Псковской области ожидаются дожди и до +19 градусов

18:00, 13 сентября 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 14 сентября. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ветер западных направлений ночью и северных днём будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +14 до +19 градусов.

В Пскове ночью существенных осадков не ожидается, днём пройдёт кратковременный дождь. Столбики термометров покажут ночью от +9 до +11 градусов, днём – от +16 до +18 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.