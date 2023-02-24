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Общество

Концерт церковных звонарей пройдёт 25 февраля в Пскове

Концерт выпускников школы звонарей пройдёт в Пскове завтра, 25 февраля в 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в школе звонарей храма Дмитрия Солунского. 

Ожидается, что гостями единственной в Пскове профессиональной школы звонарей в день выпуска станет группа паломников Сретенского монастыря (Москва).

По завершении мероприятия желающие смогут записаться в новые группы слушателей школы звонарей при храме Димитрия Солунского и осваивать искусство колокольных звонов под руководством Игнатия Шешукова — практикующего звонаря, который имеет опыт звонов, в том числе на патриаршем подворье в Москве, более 20 лет.

Приглашаются выпускники предыдущих выпусков школы и все желающие. Вход свободный.

Адрес: Дом причта при храме Димитрия Солунского, Псков, Плехановский посад, 74.

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