Полицейский предупредил псковских пенсионеров о популярных схемах обмана
В Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова прошла встреча с пенсионерами, посвящённая профилактике дистанционного мошенничества, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.
Специалист по борьбе с киберпреступлениями рассказал пожилым людям о распространённых схемах обмана. Среди них – мошенничество на маркетплейсах, попытки получить доступ к банковским картам и личным кабинетам на портале «Госуслуги», а также обман через социальные сети.
Полицейский призвал участников встречи сохранять бдительность, не доверять людям, которые представляются сотрудниками банков, и не поддаваться на их уговоры. О подозрительных звонках и попытках мошенничества он рекомендовал незамедлительно сообщать в полицию.
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