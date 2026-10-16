Полицейский предупредил псковских пенсионеров о популярных схемах обмана

10:53, 16 октября 2026, ПАИ

В Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова прошла встреча с пенсионерами, посвящённая профилактике дистанционного мошенничества, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД.

Специалист по борьбе с киберпреступлениями рассказал пожилым людям о распространённых схемах обмана. Среди них – мошенничество на маркетплейсах, попытки получить доступ к банковским картам и личным кабинетам на портале «Госуслуги», а также обман через социальные сети.

Полицейский призвал участников встречи сохранять бдительность, не доверять людям, которые представляются сотрудниками банков, и не поддаваться на их уговоры. О подозрительных звонках и попытках мошенничества он рекомендовал незамедлительно сообщать в полицию.