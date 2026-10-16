Ограничение движения на участке Красноармейской набережной в Пскове продлили до 2027 года
Ограничение движения на участке Красноармейской набережной в Пскове продлили до 8 октября 2027 года. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.
Однополосное движение действует при движении от улицы Максима Горького в сторону Казарменного переулка.
Ограничения ввели в связи с проведением работ по реконструкции индивидуального жилого дома. «Просим отнестись с понимаем и учитывать данную информацию при планировании ваших поездок!» – призвали в администрации.
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