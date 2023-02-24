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Общество

Псковские главврачи прибыли на медицинский форум на Сахалине

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов, руководитель Псковского перинатального центра Николай Красиков, а также главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко принимают участие в медицинском форуме на Сахалине. 

Фото: телеграм-канал Псковской областной клинической больницы

300 специалистов отрасли здравоохранения из разных регионов страны, в том числе и из Псковской области, обсуждают лучшие медицинские практики в рамках межрегионального форума «Медицина, доступная каждому». 

Мероприятия начались с пленарного заседания «Доступная медицина – ключевой фактор развития здравоохранения». В качестве спикеров выступили глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, первый заместитель председателя Совета Федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и другие. 

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своём выступлении отметил, что доступность медицины для пациента складывается из шести факторов: финансового, инфраструктурного, технологического, организационного, культурного и кадрового. «Необходимо более эффективно использовать время врачей. Делегировать некоторые функции администраторам и активнее внедрять цифровые технологии, чтобы у специалистов было больше времени на общение с пациентами», — подчеркнул Михаил Мурашко.

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