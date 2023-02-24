Бурение в Псково-Печерском монастыре переместилось к Михайловскому собору

19:42, 24 февраля 2023, ПАИ

Работы по прокладке коммуникаций методом горизонтального бурения в Псково-Печерском монастыре переместились на территорию перед Михайловским собором, сообщает АНО «Возрождение».

Это часть большого комплекса мероприятий по благоустройству и сохранению архитектурного ансамбля обители.

Проект благоустройства монастыря включает в себя замену мощения и пешеходных дорожек, освещение территории и полное переустройство электрических сетей монастыря. Проект планируется реализовать к августу 2023 года.