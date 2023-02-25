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Названа зарплата блинопёка в Псковской области

Сколько зарабатывает блинопёк в России и Псковской области, выяснили эксперты hh.ru.

За последний год в России опубликовали около пяти тысяч вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов. Чаще всего их искали работодатели из Москвы (17 % вакансий), Московской области (7 %), Ленинградской области (6 %), Краснодарского края (5 %) и Архангельской области (4 %). На Псковскую область сейчас приходится 2 % вакансий для блинопёков от всего объёма в стране.

Средняя предлагаемая зарплата составила 42,9 тысячи рублей, но уровень заметно отличается в зависимости от региона. Так, на первом месте по размеру зарплат в вакансиях специалистов по жарке блинов ожидаемо оказалась Москва: в среднем работодатели здесь предлагают 58,8 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплат блинопёков — Тверская область (50,4 тысячи рублей), на третьем — Вологодская область (49,5 тысячи рублей). Кроме того, в пятёрку регионов с самыми высокими зарплатами специалистов по блинам также вошли Новгородская и Смоленская области (по 49,1 тысячи рублей). В свою очередь, наиболее скромную зарплату блинопёкам предлагают в Республике Башкортостан — всего 24,6 тысячи рублей

В Псковской области специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 48 тысяч рублей в месяц — это восьмое место в стране. В данном случае Псковская область обогнала по зарплатам блинопёков Санкт-Петербург (45 тысяч рублей).

За последний год в Псковской области открыли чуть более сотни вакансий для блинопёков. Среди требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить опыт работы, наличие санитарной книжки или готовность её оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техникой, а также знание интересных рецептов.

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