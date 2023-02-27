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Культура

ВИДЕО Бюст Пушкина из снега создал московский художник в Святогорском монастыре

Снежный бюст А. С. Пушкина появился на территории Святогорского Свято-Успенского монастыря. Об этом сообщает газета «Пушкинский край» со ссылкой на соцсети обители.

 

Видео: группа Святогорского монастыря в соцсети «ВКонтакте»

«Молодой художник Пётр приехал из Москвы в Святогорский монастырь за вдохновением. Бюст А. С. Пушкина — его рук дело!» — отмечается в сообщении.

Напомним, Святогорский Свято-Успенский монастырь — православный мужской монастырь в Пушкинских Горах. Он входит в число объектов культурного наследия.

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