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Культура

Туристический поезд «Серебряного маршрута» прибыл в Псков

Туристический поезд «Серебряного маршрута» «Москва – Великий Новгород – Псков – Москва» прибыл сегодня, 25 февраля, в Псков. Об этом сообщается в группе Туристского информационного центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа Туристского информационного центра в соцсети «ВКонтакте»

ТИЦ Псковской области совместно с туристической фирмой и Центром народного творчества Псковской области встретили гостей.

«Добро пожаловать в гостеприимную Псковскую область, дорогие туристы, гости и друзья. Мы всегда рады видеть вас на Псковской земле. Спасибо всем участникам мероприятия!» - написала руководитель ТИЦ Псковской области Лариса Семашко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что туристический поезд по «Серебряному маршруту» «Москва – Великий Новгород – Псков – Москва» начнёт курсировать с 23 февраля. 

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