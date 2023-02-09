Туристов более чем из 13 регионов России ждут в Пскове на февральских праздниках

13:15, 09 февраля 2023, ПАИ

Туристический поезд по «Серебряному маршруту» «Москва – Великий Новгород – Псков – Москва» начнёт курсировать с 23 февраля. Об этом сообщила руководитель Туристского информационного центра региона Лариса Семашко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Хотим отметить, что благодаря плодотворному сотрудничеству комитета по туризму Псковской области и Туристского информационного центра Псковской области с ОАО «РЖД» на протяжении 2022 года в 2023 году запустили четыре направления в Псковскую область для туристического поезда «Серебряный маршрут», - рассказала Лариса Семашко.

Это два летних маршрута – «Гастрономический тур» (по хуторам и фермам Печорского района) и «Тур на Талабские острова», и два всесезонных – «Изборск – Печоры» и «Пушкинские Горы».

«И именно 23 февраля 2023 года стартует туристический поезд по «Серебряному маршруту» «Москва – Великий Новгород – Псков – Москва», пассажиры которого посетят наш удивительный край как раз в февральские праздничные выходные», - подчеркнула руководитель ТИЦ.

По её словам, регион в течение февральских выходных планируют посетить гости более чем из 13 регионов страны. «Уже сейчас мы видим большой ажиотаж у туристов перед февральскими праздниками. Нам много звонят, пишут, узнают о мероприятиях и афишах региона, записываются в сборные экскурсионные группы к нашим туроператорам. Конечно, традиционно гости едут из наших столиц. Для них особенно приятно вырваться из большого города на три-четыре дня в такой красивый, чистый, интересный, древний регион, как Псковская область», - объяснила Лариса Семашко.

Также регион планируют посетить жители Калининграда, Выборга, Тамбова, Великого Новгорода, Севастополя, Казани, Костромы, Московской области, Переславля-Залесского, Воронежа, Смоленска и Рязани.