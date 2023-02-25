Два человека пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и фуры
В Усвятском районе у деревни Церковище произошло столкновение рейсового автобуса и фуры.
По предварительным данным, фуру сложило на повороте, после чего она зацепила автобус, в котором находились два пассажира.
В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. От госпитализации они отказались.
На месте ДТП работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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