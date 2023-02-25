Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стругокрасненская лыжница пришла первой на чемпионате по лыжным гонкам

Фото газеты «Струги»

Сегодня, 25 февраля, на базе АНО СОЦ «Юность» в Островском районе состоялся чемпионат Псковской области на длинные дистанции по лыжным гонкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Струги». 

В спортивных соревнованиях приняли участие Печорский, Островский, Невельский, Струго-Красненский, Порховский районы, а также Псков и Великие Луки. На чемпионате соревновались юноши, девушки, мужчины и женщины 2009–2010, 2007–2008, 2005–2006, 2003–2004, 2002–1993, 1992–1983, 1982–1973, 1972–1963, 1962 г. р. и старше. Спортсмены стартовали общим массовым стартом на 3, 5, 10, 15, 20 и 30 километров соответственно.

Жительница Струг Красных Ольга Епифанова успешно преодолела дистанцию 10 километров и завоевала медаль. На дистанции 20 км у женщин 2002–2003 г. р. первой финишировала также стругокрасненская спортсменка Алина Епифанова. Ещё два участника — Максим Епифанов и Алексей Фролов — заняли пятое и шестое места соответственно.

В награждении принимали участие заслуженный тренер России Павел Мищенков и президент Федерации лыжных гонок Владлен Небейголова. Победители и призёры были награждены медалями и грамотами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













25 февраля 2023

Псковские пловцы участвуют во Всероссийском фестивале зимнего плавания
25 февраля 2023

Башня Святых ворот Псково-Печерского монастыря проходит этап реставрации
25 февраля 2023

Спортсмена-инвалида из Дно не пустили в спа-зону петербургского отеля
25 февраля 2023

Галина Невалённая отметила Масленицу в кругу семьи
25 февраля 2023

Стругокрасненская лыжница пришла первой на чемпионате по лыжным гонкам

25 февраля 2023

35 лучших школ области получат комплекты книг о шахматах
25 февраля 2023

Открытие экобазы переработки вторсырья состоялось в Пскове

25 февраля 2023

Победитель псковского марафона получит 50 000 рублей


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...