Стругокрасненская лыжница пришла первой на чемпионате по лыжным гонкам

22:48, 25 февраля 2023, ПАИ

Сегодня, 25 февраля, на базе АНО СОЦ «Юность» в Островском районе состоялся чемпионат Псковской области на длинные дистанции по лыжным гонкам. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Струги».

В спортивных соревнованиях приняли участие Печорский, Островский, Невельский, Струго-Красненский, Порховский районы, а также Псков и Великие Луки. На чемпионате соревновались юноши, девушки, мужчины и женщины 2009–2010, 2007–2008, 2005–2006, 2003–2004, 2002–1993, 1992–1983, 1982–1973, 1972–1963, 1962 г. р. и старше. Спортсмены стартовали общим массовым стартом на 3, 5, 10, 15, 20 и 30 километров соответственно.

Жительница Струг Красных Ольга Епифанова успешно преодолела дистанцию 10 километров и завоевала медаль. На дистанции 20 км у женщин 2002–2003 г. р. первой финишировала также стругокрасненская спортсменка Алина Епифанова. Ещё два участника — Максим Епифанов и Алексей Фролов — заняли пятое и шестое места соответственно.

В награждении принимали участие заслуженный тренер России Павел Мищенков и президент Федерации лыжных гонок Владлен Небейголова. Победители и призёры были награждены медалями и грамотами.