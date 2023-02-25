Псковские пловцы участвуют во Всероссийском фестивале зимнего плавания

23:57, 25 февраля 2023, ПАИ

На территории СШОР ШВСМ по водным видам спорта им. Ю. С. Тюкалова в рамках Всероссийского фестиваля зимнего плавания проходит Кубок Большой Невы, сообщает группа «Федерация зимнего плавания Псковской области».

Псков представили четверо спортсменов: Дмитрий Железнов, Марк, Артур, Каролина Мордовцевы.

Соревнования проходят с 23 по 26 февраля.

На вопрос, почему люди это делают, участники отвечают, что это делает их счастливыми.

В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из 40 регионов России, а также из Республики Беларусь, Азербайджана, Сербии и Словакии.