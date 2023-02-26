Полиция продолжает поиски пропавшего 3 года назад псковича

12:04, 26 февраля 2023, ПАИ

В Пскове разыскивается Юрий Михайлов 1982 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По имеющимся данным, этот уроженец Пскова в 2020 году без вести пропал на территории города. Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы тёмные, прямые и короткие, лицо овальной формы, брови дугообразные, нос с горбинкой, губы тонкие.

Всех граждан, которым что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам 59-63-29, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть).