Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

13:34, 12 мая 2025, ПАИ

Три человека погибли и 14 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 5 по 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в том числе четыре ДТП произошло с участием мототранспорта.

Кроме того, в регионе пресекли 1 449 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 29 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.