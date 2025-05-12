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Происшествия

Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

Три человека погибли и 14 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 5 по 11 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП в Стругокрасненском районе. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в том числе четыре ДТП произошло с участием мототранспорта.

Кроме того, в регионе пресекли 1 449 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 29 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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