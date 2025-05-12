Пскович, расправившийся с соседями из-за громкой музыки, отправится на принудительное лечение

17:52, 12 мая 2025, ПАИ

Пскович, расправившийся с соседями из-за громкой музыки, отправится на принудительное лечение. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Ранее психолого-психиатрическая экспертиза обнаружила у преступника психическое заболевание и показала, что в момент совершения убийства он не осознавал фактический характер своих действий и не мог ими руководить.

2 сентября 2024 года пскович пришёл в квартиру соседей и нанёс проживавшим там мужчине и женщине множественные колотые ранения, после чего скрыл следы преступления, выкинув орудие убийства и свою одежду. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия. Злоумышленник был недоволен слишком громкой музыкой.

Псковский областной суд с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы пришёл к выводу о том, что убийство совершено в состоянии невменяемости, и применил к преступнику меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.