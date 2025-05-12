Без водительских прав: житель Плюссы на «Волге» съехал в кювет
Житель Плюссы без водительского удостоверения, ехавший на автомобиле ГАЗ-3110 из деревни Погорелово домой, не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель не пострадал. В отношении мужчины составлен протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством без прав).
Обстоятельства выясняются.
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