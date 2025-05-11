18-летняя девушка пропала в Порхове

23:32, 11 мая 2025, ПАИ

18-летняя Анастасия Алексеева пропала в Порхове. 10 мая девушка вышла из дома и не вернулась, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девушки: рост – 150 сантиметров, нормальное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Была одета, предположительно, в светлую жилетку и кофту, чёрные джинсы, белые кроссовки.

Ранее сообщалось, что отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову разыскивает Андрея Петрова, без вести пропавшего 7 июня 2023 года.