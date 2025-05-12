В Острове мужчину намотало на мотоблок

13:33, 12 мая 2025, ПАИ

В Острове на улице Фестивальной во время сельхозработ 64-летний мужчина угодил обеими ногами под мотоблок, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». В результате обе конечности в буквальном смысла оказались «намотаны» на колесо аппарата.



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"









Пожарные с помощью специального инструмента освобождают пострадавшего. На месте работают медики и пожарные. Обстоятельства происшествия уточняются.