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Происшествия

В Острове мужчину намотало на мотоблок

В Острове на улице Фестивальной во время сельхозработ 64-летний мужчина угодил обеими ногами под мотоблок, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ». В результате обе конечности в буквальном смысла оказались «намотаны» на колесо аппарата.

  • Происшествие в Острове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Происшествие в Острове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Происшествие в Острове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Происшествие в Острове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"
  • Происшествие в Острове
    Фото: Телеграм-канал "ПАИ. Псковская сводка"

Пожарные с помощью специального инструмента освобождают пострадавшего. На месте работают медики и пожарные. Обстоятельства происшествия уточняются.

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