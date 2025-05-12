​Следствие раскрыло подробности убийства машинистом помощника в Псковской области прошлым летом

13:07, 12 мая 2025, ПАИ

Следствие раскрыло подробности убийства машинистом помощника в Псковской области в августе 2024 года. Машинист признан невменяемым, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Трагедия произошла на перегоне Струги-Красные – Плюсса 31 августа 2024 года. По подозрению в убийстве помощника тогда был задержан машинист сменной локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Дно Октябрьской дирекции тяги.

По данным следствия, 31 августа 2024 года машинист тепловоза грузового поезда, следовавшего по маршруту Псков-Товарный – Лямцево», поссорился со своим помощником. Во время конфликта он избил помощника, нанес ему несколько ножевых ранений в грудь и на полном ходу вытолкнул его в открытую дверь тепловоза на 198-м км перегона Струги Красные – Плюсса. В результате потерпевший скончался.

Машинист прошёл психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Сейчас он не способен осознавать характер своих действий, не может участвовать в следственных действиях и судебном процессе, представляет опасность для себя и окружающих.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Кроме того, расследуется уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами ОАО «РЖД», которые приняли на работу сотрудника с психическим расстройством. Также у следствия есть вопросы к тому, что локомотивная бригада не была расформирована в день убийства, хотя основания к этому имелись (ст. 293 УК РФ).