Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

​Следствие раскрыло подробности убийства машинистом помощника в Псковской области прошлым летом

Следствие раскрыло подробности убийства машинистом помощника в Псковской области в августе 2024 года. Машинист признан невменяемым, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Фото: ПАИ

Трагедия произошла на перегоне Струги-Красные – Плюсса 31 августа 2024 года. По подозрению в убийстве помощника тогда был задержан машинист сменной локомотивной бригады эксплуатационного локомотивного депо Дно Октябрьской дирекции тяги.

По данным следствия, 31 августа 2024 года машинист тепловоза грузового поезда, следовавшего по маршруту Псков-Товарный – Лямцево», поссорился со своим помощником. Во время конфликта он избил помощника, нанес ему несколько ножевых ранений в грудь и на полном ходу вытолкнул его в открытую дверь тепловоза на 198-м км перегона Струги Красные – Плюсса. В результате потерпевший скончался.

Машинист прошёл психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Сейчас он не способен осознавать характер своих действий, не может участвовать в следственных действиях и судебном процессе, представляет опасность для себя и окружающих.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.

Кроме того, расследуется уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами ОАО «РЖД», которые приняли на работу сотрудника с психическим расстройством. Также у следствия есть вопросы к тому, что локомотивная бригада не была расформирована в день убийства, хотя основания к этому имелись (ст. 293 УК РФ).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 мая 2025

Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
12 мая 2025

В Острове мужчину намотало на мотоблок
12 мая 2025

​Следствие раскрыло подробности убийства машинистом помощника в Псковской области прошлым летом
11 мая 2025

Два автомобиля столкнулись в Порховском районе
11 мая 2025

МВД раскрыло схему мошенников с рабочими чатами
11 мая 2025

«Жить с одним крылом»: уже третий аист попал в псковский приют этой весной
11 мая 2025

Около миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников
10 мая 2025

Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...