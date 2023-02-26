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Общество

Масленичные гулянья завершаются в снежную погоду в районах области

Последний день Масленицы и проводы зимы во многих районах Псковской области отмечали именно сегодня. Несмотря на снежную погоду и сильный ветер, жителей районов это не напугало.

Фото газеты «Вперёд»

В Пустошке народ пришла поздравить врип главы района Вера Шилова. Она пожелала добра и счастья, а также напомнила, что воскресенье сегодня не простое, а Прощёное, призвала простить друг друга и не таить зла, чтоб весной все добрые помыслы свершились.

Гулянья развернулись в городском парке. Там можно было насладиться музыкой и пением, блинами и шашлыками. Из развлечений желающие могли прокатиться на лошади, ослике и на санях с мотором, передаёт Псковскому агентству информации газета «Вперёд».

Фото газеты «Островские вести»

Корреспонденты газеты «Островские вести» передают, что, несмотря на холод в Островском районе, жители не обращали внимания на непогоду, так как всем было весело и жарко от забав и игр. По традиции граждане наблюдали за сожжением чучела.

Фото газеты «Красный маяк»

В Опочке гулянья проходили в парке у городского вала. Праздничная программа, подготовленная работниками районного Дома культуры, стала настоящим подарком для опочан и гостей города, сообщает газета «Красный маяк». Каждый житель мог сам себе пожарить блин на горящем пне совершенно бесплатно. Работники культуры заготовили шесть литров теста для такого интересного опыта.

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