Многодетный отец победил в конкурсе поедания блинов в Великих Луках

23:11, 26 февраля 2023, ПАИ

На масленичном гулянье в "Луки Парке" в Великих Луках главной отличительной чертой праздника стал конкурс поедания блинов на скорость, сообщает Telegram-канал Luki-News.

Горожане и гости могли найти себе активности по интересам и поучаствовать в таких забавах, как «Метание валенков», «Ложечный тир», и многих других, приобрести сувенирную продукцию на ярмарке великолукских мастеров, сфотографироваться на фоне чучела Масленицы.

Главной же «фишкой» праздника стал конкурс поедания блинов на скорость. Порядка 15 великолучан с аппетитом и удовольствием взялись за дело. Самым проворным оказался многодетный отец Павел Князьков, которого активно поддерживала семья.

«У нас с домочадцами принято на Масленицу сжигать чучело и, конечно, готовить блины. Мы обычно едим их с маслом и со сметаной. Если они тонкие, то большой семьёй, наверное, здоровую стопку осилим», — поделился своими впечатлениями победитель конкурса. В подарок он получил сертификат "Луки Парка" с бонусами.