Игорь Сопов: Выборы прошли спокойно и без сенсаций

21:05, 20 сентября 2026, ПАИ

Трёхдневное голосование в Псковской области завершено. О первых результатах и дальнейших планах избирательной комиссии рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов на брифинге по итогам третьего дня голосования, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, выборы прошли спокойно и без сенсаций.

«Мы можем сказать, что эти выборы прошли спокойно. Не было сенсаций и не было никаких мероприятий, которые бы повлияли на волеизъявление граждан или, не дай бог, на отмену результатов», – отметил Игорь Сопов.

Явка на избирательные участки в Псковской области достигла 43 %, явка при дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) превысила 91 % – проголосовало почти 49 тысяч человек. Комиссия уже приступила к подсчёту голосов и оформлению избирательных протоколов.

Итоги голосования на выборах в Государственную Думу будут подведены 21 сентября в 14:00 в обстановке, открытой для общественности. После этого результаты направят в специальный пункт связи в Москву, где будут подводиться общие итоги по всей стране.

Параллельно с основными выборами прошло и детское голосование. Игорь Сопов заметил, что дети аккуратно заполняли бюллетени и выбирали кандидатов, и добавил: «Главное, что и эти итоги мы будем подводить, но не так быстро, как итоги официальных выборов. Результаты детского голосования подведёт детская избирательная комиссия».