Владимир Ефимов: ЛДПР в Псковской области сделала ставку на встречи с жителями вместо баннеров

21:29, 20 сентября 2026, ПАИ

О смене курса в агитационной деятельности рассказал общественный деятель, помощник координатора Псковского регионального отделения ЛДПР по работе с молодёжью Владимир Ефимов во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«Мы немного отошли от привычных дел и стали не столько делать наружную рекламу, в том числе баннеры, сколько распространять буклеты и газеты с кандидатами и проводить встречи с жителями. Это было заметно по тому, как часто проходили встречи с горожанами», – сказал он.

Он также напомнил, что ЛДПР запустила всероссийский проект «Выездная приёмная Слуцкого». Как отмечали ранее, главная цель проекта – организовать масштабную работу непосредственно «на земле», чтобы добиться решения вопросов, с которыми каждый день сталкиваются люди.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.