Политическое шоу «Ночь выборов» проходит в Пскове

21:00, 20 сентября 2026, ПАИ

Политическое шоу «Ночь выборов – 2026» началось в Пскове на площадке медиацентра Псковского агентства информации в воскресенье, 20 сентября. Мероприятие по традиции стартовало после окончания голосования.

Участники кампании, эксперты, политики и журналисты обсудят итоги и дадут прогнозы о расстановке сил на финише предвыборной гонки. Зрителей ждут сюрпризы и гастрономическая часть.

Прямая трансляция – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.