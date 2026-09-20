Наталья Тудакова заявила о продолжении работы по программе, озвученной во время избирательной кампании

21:34, 20 сентября 2026, ПАИ

Кандидат в депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова заявила о намерении продолжить работу над целями и задачами, которые партия озвучивала в ходе избирательной кампании. Об этом она сказала во время политического шоу «Ночь выборов – 2026» в медиацентре ПАИ сегодня, 20 сентября.

«То, что мы заявили в ходе кампании, будем воплощать в жизнь. От нас можно ждать продвижения этих целей и задач в будущем», – сказала Наталья Тудакова.

Она также поблагодарила своих оппонентов по предвыборной кампании за участие в дебатах и отметила: «Я – одна женщина среди мужчин – принимала участие в дебатах и с большой благодарностью отношусь к политкорректности, которую они соблюдали».

По её словам, партия в ходе кампании делала акцент на решении конкретных проблем граждан.

Наталья Тудакова также подчеркнула необходимость более активного участия женщин в политике: «Всю кампанию мы акцентировали внимание на том, что политикой должны заниматься женщины. Женщина знает, как удобно отвести ребёнка в садик, который находится рядом с домом. Женщина знает, что скорая помощь должна приехать вовремя к её родителям».

Она добавила, что в парламентах, где доля женщин превышает 30 %, решения принимаются с учётом интересов разных категорий граждан.

Прямая трансляция «Ночи выборов – 2026» – в эфире телеканала «Первый Псковский», а также в группах телеканала и ПАИ в соцсети «ВКонтакте». За новостями можно следить в специальном сюжете на сайте ПАИ и в мессенджере MAX.

Напомним, «Ночь выборов» на площадке Псковского агентства информации проходит уже в четвёртый раз. С 2022 года именно здесь подводятся главные итоги ключевых муниципальных, региональных и федеральных кампаний. За это время участниками «Ночи выборов» стали более 300 гостей, более 100 экспертов высказали своё мнение и дали оценки в прямом эфире.