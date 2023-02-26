Ресторанный критик из Санкт-Петербурга заявил о желании жить в Пскове

23:55, 26 февраля 2023, ПАИ

Питерский писатель, поэт и ресторанный критик Максим Данилов посетил город Псков. Об этом он сообщает на своей странице в социальных сетях.

Журналисту очень нравится областной центр. По его словам, в Пскове достаточно красивых мест, где можно сделать отличные фотографии, множество православных храмов и монастырей. Максиму Данилову нравится и менталитет людей.

«Жители Пскова люди добрые, даже добрее и культурнее, чем в Питере», — отмечает писатель.

Ресторанный критик отметил сервис псковского общепита в положительном ключе.

«В целом Псков оставил в высшей степени приятные воспоминания и огромное желание вернуться сюда ещё и ещё. Город очень ухоженный, видно, что за чистотой следят, и это огромный плюс как для жителей, так и для туристов», — пишет журналист.

Максим также рекомендует посетить Псков не только православным людям с целью походов по храмам, но и простым туристам.

Критик оценил работу административного аппарата.

«Я бы с удовольствием пожал руку и губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову, и мэру города Борису Андреевичу Елкину. Они работают для людей, и плоды их работы очевидны. И в Пскове их уважают и бизнесмены, и простые жители города. Я даже, можно сказать, горжусь Псковом и хочу в нём жить», — прокомментировал Максим Данилов.

Также он дал несколько советов тем, кто планирует посетить Псков.