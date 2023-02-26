Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ресторанный критик из Санкт-Петербурга заявил о желании жить в Пскове

Фото Максима Данилова

Питерский писатель, поэт и ресторанный критик Максим Данилов посетил город Псков. Об этом он сообщает на своей странице в социальных сетях.

Журналисту очень нравится областной центр. По его словам, в Пскове достаточно красивых мест, где можно сделать отличные фотографии, множество православных храмов и монастырей. Максиму Данилову нравится и менталитет людей.

«Жители Пскова люди добрые, даже добрее и культурнее, чем в Питере», — отмечает писатель.

Ресторанный критик отметил сервис псковского общепита в положительном ключе.

«В целом Псков оставил в высшей степени приятные воспоминания и огромное желание вернуться сюда ещё и ещё. Город очень ухоженный, видно, что за чистотой следят, и это огромный плюс как для жителей, так и для туристов», — пишет журналист.

Максим также рекомендует посетить Псков не только православным людям с целью походов по храмам, но и простым туристам.

Критик оценил работу административного аппарата.

«Я бы с удовольствием пожал руку и губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову, и мэру города Борису Андреевичу Елкину. Они работают для людей, и плоды их работы очевидны. И в Пскове их уважают и бизнесмены, и простые жители города. Я даже, можно сказать, горжусь Псковом и хочу в нём жить», — прокомментировал Максим Данилов.

Также он дал несколько советов тем, кто планирует посетить Псков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 февраля 2023

Ресторанный критик из Санкт-Петербурга заявил о желании жить в Пскове
26 февраля 2023

Факт отказа псковичу-инвалиду в посещении спа-зоны проверит СК

26 февраля 2023

Многодетный отец победил в конкурсе поедания блинов в Великих Луках

26 февраля 2023

Nokia представила новый логотип

26 февраля 2023

Губернатор Псковской области поздравил жителей двух районов с памятными датами
26 февраля 2023

Сильная магнитная буря ожидает псковичей завтра

26 февраля 2023

Новые масленичные рекорды поставили в Бежаницах и Пушкинских Горах
26 февраля 2023

Не стало первого директора Псковского областного центра семьи Елены Поккас

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...