Михаил Ведерников назвал приятным вклад активистов в подготовку Дворца молодёжи в Великих Луках
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил преображение исторического здания будущего центра «Родина» в Великих Луках, которое переименовали в Дворец молодёжи. Своим мнением он поделился в личном канале в MAX.
«Приятно видеть, что ребята вносят посильный вклад в подготовку здания к открытию», – сказал он.
По словам главы региона, в течение года молодёжь фиксировала, как меняется площадка. За это время историческое здание преобразилось и внутри, и снаружи настолько, что было решено дать ему новое имя – теперь название «Дворец молодёжи» украшает фасад.
Масштабный проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».
Михаил Ведерников назвал приятным вклад активистов в подготовку Дворца молодёжи в Великих Луках
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