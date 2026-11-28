Михаил Ведерников назвал приятным вклад активистов в подготовку Дворца молодёжи в Великих Луках

22:44, 28 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил преображение исторического здания будущего центра «Родина» в Великих Луках, которое переименовали в Дворец молодёжи. Своим мнением он поделился в личном канале в MAX.

«Приятно видеть, что ребята вносят посильный вклад в подготовку здания к открытию», – сказал он.

По словам главы региона, в течение года молодёжь фиксировала, как меняется площадка. За это время историческое здание преобразилось и внутри, и снаружи настолько, что было решено дать ему новое имя – теперь название «Дворец молодёжи» украшает фасад.

Масштабный проект реализуется в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».