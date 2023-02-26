Пскович более года проведёт в колонии за пьяное вождение

10:19, 27 февраля 2023, ПАИ

Псковичу лишился свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

В сентябре 2022 года 45-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля, принадлежащего его супруге. Водитель не справился с управлением и наехал на другой автомобиль. На место дорожно-транспортного происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Позже суд признал мужчину признали виновным в совершении преступления и назначил ему наказание на основании статьи 70 УК РФ. Теперь он проведет 1 год и 2 месяца в колонии-поселении. Кроме того, он лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 4 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.