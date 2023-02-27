Россияне лидируют по числу турпоездок в Турцию

08:26, 28 февраля 2023, ПАИ

Почти 280 тыс. российских туристов посетили Турцию в январе 2023 года, это вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики министерства культуры и туризма страны. Об этом пишет «Интерфакс».

Россия занимает первое место по турпотоку, ее доля в общем числе иностранных туристов составила 13,95%. Болгария – на втором месте с результатом 167,1 тыс. и долей 8,3%. На третьем месте Германия (139,9 тыс. человек, доля – 7%). Также в первую пятерку входят Грузия (114,8 тыс.) и Иран (113,5 тыс.).

Всего, по данным министерства, в январе Турцию посетили более 2 млн иностранных туристов, это на 56,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Согласно статистике, почти 60% иностранцев прибыли в Турцию через Стамбул (1,19 млн). На втором месте Эдирне (242,6 тыс.), замыкает тройку лидеров Анталья (183,3 тыс.).