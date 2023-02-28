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Общество

В Пскове проходит выставка стендовых моделистов «ВЫZOV»

Подготовка к выставке. Фото: паблик «ДИОРАМА»

Сегодня, 27 февраля, закончился первый день открытых дверей на выставке псковских моделистов «ВЫZOV», организованной клубом-студией моделизма «Диорама» при поддержке Псковской региональной организации ДОСААФ и Пыталовского музея дружбы народов. Об этом клуб сообщил в своём паблике.

Немного статистики: свыше 300 моделей представили на выставке около 30 авторов в возрасте от 15 до 60 и старше лет. Подборка «Техника СВО» включила 45 моделей, коллекция авиации периода от 1918 года до наших дней насчитывает около 40 моделей. От 30 до 40 моделей демонстрируется впервые.

За 14 лет клуб псковских моделистов обновился приблизительно на 60 %. По результатам первого дня два независимых псковских моделиста готовы присоединиться к деятельности клуба.

Внимание псковских СМИ развеяло миф о нишевой узости и неперспективности темы стендового моделизма в Пскове. Второй, запланированный на 1 марта день открытых дверей поможет определиться с актуальностью смыслов, генерируемых псковским сообществом моделистов.

Гостей выставки ждут с 15:00 до 19:00 по адресу Псков, Коммунальная, 19.

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