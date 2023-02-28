Небо над аэропортом в Петербурге закрыли из-за неопознанного объекта

11:20, 28 февраля 2023, ПАИ

Воздушное пространство над петербургским аэропортом Пулково закрыли в радиусе 200 км из-за неизвестного летающего объекта, сообщает РИА Новости.

Появляется информация, что все рейсы, которые проходят через воздушное пространство Петербурга, развернули обратно.

В сервисе Flightradar24 видно, что воздушное пространство вокруг Питера практически пусто.

Власти Петербурга сообщают, что в Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов, аэропорт при этом работает штатно.