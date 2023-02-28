До +2 градусов прогнозируют псковские синоптики 1 марта

12:09, 28 февраля 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 1 марта. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью на южной территории области прогнозируют небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами образуется гололедица. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -1 градуса, а днем - от 0 до +2.

Атмосферное давление будет высоким.