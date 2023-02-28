На Псковкирпиче открылся муниципальный аптечный пункт

11:53, 28 февраля 2023, ПАИ

На Псковкирпиче начал работать муниципальный аптечный пункт. Он открылся на Черняховского, 2/29, рядом с офисом врача общей практики. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Теперь услуги аптекаря для местных жителей в шаговой доступности. Все необходимые лекарства здесь есть: около 300 наименований, в том числе рецептурные препараты. Организована доставка лекарств на заказ в течение суток», - уточнил Борис Елкин.

Пункт будет работать со вторника по субботу с 9:00 до 17:00. «В дальнейшем будем расширять ассортимент и при необходимости корректировать график работы, - пообещал Борис Елкин. - Желаю всем здоровья! Но, если вдруг заболели, аптека теперь рядом с домом».