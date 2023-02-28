Спортивные лиги могут появиться в школах Псковской области

12:07, 28 февраля 2023, ПАИ

Спортивные лиги начнут создавать в школах совместно с региональными и местными спортивными федерациями. Об этом сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в ходе парламентского часа областного Собрания 28 февраля, передает корреспондент ПАИ.

Целью создания школьных лиг станет развитие спорта среди школьников.

Учитывая тот факт, что одним из обязательных учредителей школьной спортивной лиги должна быть спортивная федерация по определенному виду спорта, планируется создание школьных спортивных лиг по наиболее популярным в регионе видам спорта.

«В Псковской области имеется положительный опыт работы школьных спортивных лиг. Созданы лига дворового футбола Псковской области, школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет», школьная лига «Самбо в школу», которые пропагандируют здоровый образ жизни, физическую культуру и спорт и проводят спортивные соревнования среди школьников», - рассказала Елена Чернышова.