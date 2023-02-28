Александр Котов: Вопрос реформирования системы управления не перестанет быть актуальным

15:23, 28 февраля 2023, ПАИ

Вопрос реформирования системы управления никогда не перестанет быть актуальным, сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов на пресс-подходе в рамках сессии 28 февраля, комментируя своевременность преобразования районов Псковской области в муниципальные округа.

«Органы местного самоуправления работают и будут так же работать и после реформы. Вопрос, прежде всего, в эффективности управления, в его оптимизации. Мы должны реагировать на те изменения, которые происходят. А их, как я уже говорил, достаточно большое количество», - пояснил Александр Котов.

Он отметил, что никогда не поздно заниматься реформированием системы управления. «Если мы сегодня реформировали таким образом систему управления, в данном случае систему местного самоуправления, это не означает, что это навсегда или на какой-то длительный период. Сама жизнь подскажет, каким образом нам надо поступать, и мы, естественно, будем на это реагировать», - отметил спикер регионального парламента.

По его словам, когда создавалась нынешняя система самоуправления, в 2003 году, звучали предложения о том, чтобы предусмотреть возможность устанавливать в регионах как двухуровневую, так и одноуровневую системы самоуправления. «К сожалению, тогда эти предложения услышаны не были», - напомнил Александр Котов.

Он обратил внимание на то, что в рамках реформирования изменится только система муниципального управления. Председатель областного Собрания выразил уверенность, что после преобразования система станет более эффективной: появятся новые возможности, в том числе для финансирования проектов, можно будет привлекать средства в большем объёме в рамках нацпроектов, государственных программ и т. п.