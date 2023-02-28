Шахматистка из «Бригантины» победила в чемпионате Псковской области среди женщин
14-летняя Эвелина Галаханова из спортивной школы «Бригантина» победила в чемпионате Псковской области по шахматам среди женщин. Соревнования проходили с 20 по 26 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в спортшколе.
Девушка набрала 6,5 очка из 7 возможных.
Спортсменка является неоднократным победителем первенств Северо-Западного федерального округа, кандидат в мастера спорта по шахматам.
Тренирует шахматистку Александр Побережский.
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