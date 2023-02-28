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Спорт

Шахматистка из «Бригантины» победила в чемпионате Псковской области среди женщин

14-летняя Эвелина Галаханова из спортивной школы «Бригантина» победила в чемпионате Псковской области по шахматам среди женщин. Соревнования проходили с 20 по 26 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в спортшколе. 

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

Девушка набрала 6,5 очка из 7 возможных.

Спортсменка является неоднократным победителем первенств Северо-Западного федерального округа, кандидат в мастера спорта по шахматам.

Тренирует шахматистку Александр Побережский.

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