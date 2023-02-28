Промышленное производство выросло в Псковской области почти на 8%

17:37, 28 февраля 2023, ПАИ

Промышленное производство в регионе увеличилось на 7,9% в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

При расчете индекса учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

В январе этого года рост объемов производства показали добыча полезных ископаемых – на 24,5% больше и обрабатывающие производства – на 15,9%.

Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы на 9,9%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 38,3%.

Из обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали (по сравнению с январем 2022 года):

- производство химических веществ и химических продуктов – в 4,8 раза;

- производство прочих транспортных средств и оборудования – в 2,6 раза;

- ремонт и монтаж машин и оборудования – в 2,6 раза;

- производство резиновых и пластмассовых изделий – в 2,4 раза.

Больше других снизилось производство прочих готовых изделий – в 2,1 раза и производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 37,4%.

На сумму 13,3 миллиарда рублей отгрузили товары собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе 2023 года. Доля продукции обрабатывающих производств составила 85%.