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Экономика

Кирилл Неретин: «Титан-Полимер» стал для меня новой важной ступенью в карьере

Кирилл Неретин. Фото ПАИ

На первом после назначения мероприятии для прессы в Псковском медиацентре Кирилл Неретин рассказал о своих первоочередных задачах, а также поделился, почему принял решение возглавить предприятие.

«С отраслью производства полимеров я знаком не понаслышке. Работаю в этой сфере последние 18 лет, из которых 15 отдал предприятию, которое производило аналогичный тип плёнки из такого же материала, — сказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин на прошедшем в медиацентре ПАИ брифинге. — Конечно, решение возглавить предприятие я принимал взвешенно, для меня это движение вперёд в профессиональном плане».

Кирилл Неретин также отметил, что определил для себя несколько ключевых вопросов. «Мы должны обеспечить качество производимой плёнки, а также выйти на полную проектную мощность. Это постепенный процесс, происходит он в несколько этапов. И конечно, успешно завершить пуско-наладочные работы. Сейчас у нас на финальной стадии синхронизация производственной линии и отладка программного обеспечения».

Генеральный директор АО ГК «Титан» Ольга Тарасенко сказала, что группа компаний, несмотря на непростую геополитическую обстановку, не отказывается от работы над проектами, связанными с развитием псковской промышленной площадки.

«Правительством России было выпущено распоряжение об изменениях в индивидуальной программе социально-экономического развития Псковской области. В документе речь идёт о создании промышленного технопарка. Его ключевым субъектом должен стать завод «Титан-Полимер». Индустриальный парк, или иначе промышленный технопарк, привлечёт субъекты малого и среднего предпринимательства, сырьём для которых станет продукция псковского предприятия ГК «Титан». Такая кооперация даст возможность углубить переработку полимеров, позволит открыть новые производства и создать рабочие места», — отметила генеральный директор.

Новый глава предприятия подтвердил, что «Титан-Полимер» продолжит активно участвовать в социальной повестке Псковской области. Уже есть положительные примеры работы в этом направлении: это ремонт Дома культуры и ФАПа в Тямшанской волости, благотворительные акции, поддержка и реализация экологических проектов, например «Экосуббота».

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