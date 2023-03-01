Ярилин день наступил по народному календарю

07:00, 01 марта 2023, ПАИ

Ярилин день наступил сегодня, 1 марта, по народному календарю, сообщает портал calend.ru.

Ярило — бог солнца древних славян. До 1492 года на Руси в этот день отмечали начало нового года, а первые дни марта так и назывались — Ярилиными днями.

От солнца земля нагревается — «ярится», к нему тянется все живое, чтобы набраться сил и окрепнуть. Считалось, что божество воздевает зиму на свои вилы — солнечные лучи. Пора было приступать к сельскохозяйственным работам, поэтому в народе говорили: «Поднялся Ярило — берись и мужик за вилы».

Ярило был не только богом солнца, но и богом плодородия, а потому беременные женщины в этот день старались греться на солнце и набраться сил для вынашивания ребенка. А повитухи топили в доме полуденный снег, а талой водой умывались и мыли руки — чтобы «чистыми стать да ребенка принять».

В этот день, если ночью выпал снег, матери отправляли детей размести дорожку до колодца и мостки на пруду или реке. Верили, что это должно принести в дом счастье, а детям даст здоровья.

Поскольку в древности на Ярилу отмечали Новый год, сложилась традиция не работать в этот день — причем сохранялась она долго, вплоть до 19 века. Начинались Ярилины хороводы — празднования в честь прихода весны.

Однако скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива — обманет, верить нечего».