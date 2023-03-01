Себежане заинтересовались работой в колониях из-за широкого спектра соцгарантий

11:08, 01 марта 2023, ПАИ

О работе в уголовно-исправительной системе (УИС) рассказали соискателям сотрудники идрицкой и сосновоборской колоний на ярмарке вакансий в Себеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Специалисты кадровых подразделений рассказали желающим трудоустроиться о преимуществах службы в УИС, широком спектре социальных гарантий, льготном исчислении пенсионной выслуги, возможности получения бесплатного высшего образования в ведомственных образовательных организациях, перспективах карьерного роста.

Принявшие участие в ярмарке вакансий сотрудники колоний отметили определенный интерес к уголовно-исполнительной системе со стороны соискателей, что «связано с предоставляемым обширным пакетом льгот и гарантий».