Около 700 жителей Невельского района остаются без электричества

11:00, 01 марта 2023, ПАИ

В Невельском районе продолжают ликвидировать последствия интенсивного снегопада, который обрушился на муниципалитет 26 февраля. В результате 150 населенных пунктов - это около 1500 абонентов остались без электроснабжения. Также трудная ситуация сложилась на дорогах.

На протяжении этих дней в режиме повышенной готовности работают все службы, налажено полное взаимодействие с подрядчиками, проведена мобилизация всей дорожной техники.

Сегодня продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В Невельском районе работают 19 бригад и 29 единиц техники. Привлечены бригады и спецтехника из Псковского, Гдовского, Островского, Бежаницкого, Пыталовского и других районов, а также пять бригад из Новгородской области.

За вчерашние сутки больше чем в два раза сократилось количество абонентов, оставшихся без электроснабжения. Работы продолжаются.