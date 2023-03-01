Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

Переход на новый расчет потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в России вводится с 1 марта 2023 года. В расчетах будет использоваться метод аналогов, пишет РИА ФАН.

Метод аналогов предполагает, что за основу будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Это делается с целью приблизить нормативы к уровню фактического потребления.

По-новому будут производить расчет на холодную и горячую воду, электричество, ОДН и нормативы сточных вод. Также будут введены правила перерасчета услуг при временном отсутствии жильца. Помимо этого, новый закон позволяет рассчитывать услуги ЖКХ на общедомовые нужды, используя формулы, которые учитывают физическую величину оборудования, удельные расходы ресурсов и др.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2023

100-летие отмечает ветеран из Бежаницкого района
01 марта 2023

В Госдуме рассказали, какие законы вступили в силу с 1 марта
01 марта 2023

Мокрый снег и +4 градуса прогнозируют в Псковской области 2 марта
01 марта 2023

К монументу «Купол» возложили цветы в память о подвиге псковских десантников
01 марта 2023

В Псковской области закончился осенне-зимний сезон охоты
01 марта 2023

Легендарных десантников 6-й роты вспоминают в Пскове
01 марта 2023

Индустрии красоты Псковской области посвятили новый выпуск программы «Бизнес-клуб»
01 марта 2023

Панихида в память о десантниках 6-й роты прошла в псковском храме

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...