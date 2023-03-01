В России изменились правила расчета потребления общедомовых ресурсов ЖКХ

12:54, 01 марта 2023, ПАИ

Переход на новый расчет потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах в России вводится с 1 марта 2023 года. В расчетах будет использоваться метод аналогов, пишет РИА ФАН.

Метод аналогов предполагает, что за основу будут приняты показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Это делается с целью приблизить нормативы к уровню фактического потребления.

По-новому будут производить расчет на холодную и горячую воду, электричество, ОДН и нормативы сточных вод. Также будут введены правила перерасчета услуг при временном отсутствии жильца. Помимо этого, новый закон позволяет рассчитывать услуги ЖКХ на общедомовые нужды, используя формулы, которые учитывают физическую величину оборудования, удельные расходы ресурсов и др.