Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17%

13:58, 01 марта 2023, ПАИ

МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17% и составит 19 242 рубля. Об этом сообщил 1 марта глава Минтруда РФ Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет РИА Новости.

«С 1 января 2024 года МРОТ вырастет еще плюс 10% к тем параметрам, которые были заложены в бюджете. Таким образом, размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум», - сообщил Котяков на заседании.

Он также отметил, что на 2023–2025 годы в рамках федерального бюджета заложены высокие темпы роста МРОТ, то есть плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму.