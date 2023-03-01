Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Старинный компас пытался вывезти из Псковской области гражданин Молдовы

Старинный компас пытался вывезти через российско-латвийскую границу в Бурачках гражданин Молдовы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Мужчина вывозил массажный стол и металлический компас с солнечными часами в деревянном футляре с маркировкой SUNDIAL COMPASS LONDON. На самом компасе нанесена надпись GILBERT & SONS 1880.

Для определения возраста и ценности компас изъят и направлен на экспертизу.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих декларированию). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2023

Старинный компас пытался вывезти из Псковской области гражданин Молдовы
01 марта 2023

В Великих Луках пожилой мужчина попал под колеса «Нивы»

28 февраля 2023

Двух псковичей осудили за сбыт фальшивых денег
28 февраля 2023

В Псковском районе отец по неосторожности убил 4-летнего сына
28 февраля 2023

Небо над аэропортом в Петербурге закрыли из-за неопознанного объекта
28 февраля 2023

«Лада Гранта» опрокинулась в кювет по дороге в Невель
27 февраля 2023

Троицкий мост в Пскове повредили во время ДТП
27 февраля 2023

ВИДЕО Группу проституток задержали полицейские в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...