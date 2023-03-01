Старинный компас пытался вывезти из Псковской области гражданин Молдовы

14:23, 01 марта 2023, ПАИ

Старинный компас пытался вывезти через российско-латвийскую границу в Бурачках гражданин Молдовы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни.

Мужчина вывозил массажный стол и металлический компас с солнечными часами в деревянном футляре с маркировкой SUNDIAL COMPASS LONDON. На самом компасе нанесена надпись GILBERT & SONS 1880.

Для определения возраста и ценности компас изъят и направлен на экспертизу.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих декларированию).