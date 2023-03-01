Маскировочные сети для участников СВО изготавливают в Псковском районе

16:08, 01 марта 2023, ПАИ

На базе Тямшанского дома культуры местные жители и сотрудники изготавливают маскировочные сети для участников СВО. Об этом рассказал представитель Тямшанского ДК Аркадий Персименко.

«Сети делают добровольцы. Люди приходят, мы их обучаем, и в первые пять минут они начинают делать», – сказал Аркадий Персименко.

По его словам, сейчас в Доме культуры изготавливают только первую сеть. «Мы заказали 20 метров на 1,5, но поняли, что не хватает, заказали еще сто метров», – уточнил собеседник ПАИ.

Он добавил, что организацией производства сетей занялись женщины, жены военнослужащих, которые объединились в группу волонтеров «Русская медведица».

«Они выходят на связь с военнослужащими. Одна из них ездила в Белгород, общалась с ребятами, и они сделали запрос», – продолжил Аркадий Персименко.

Он также рассказал, что сначала заготовки для маскировочных сетей жители делали вручную, а затем стали использовать специальный станок. «Станок для нарезки лент, есть много мыслей, как его можно усовершенствовать», – поделился работник Дома культуры.

Также он уточнил, что сети, предназначенные для покрытия грузовых автомобилей, делают из специальной маскировочной ткани, ее размер – 4 на 6 метров.

Аркадий Персименко добавил, что жители Тямшанской волости и Псковского района в целом собирают все необходимое для военнослужащих и отправляют гуманитарную помощь на передовую.