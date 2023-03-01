Завод «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» набрал персонал для работы первой линии

17:53, 01 марта 2023, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» уже набрал персонал для работы первой линии. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

«Это порядка 280 человек, – уточнил Кирилл Неретин. – Таким образом, персонал на первую линию набран. Продолжается обучение тонкостям технологического процесса».

По его словам, в обучении сотрудников принимают участие зарубежные специалисты, связанные с компаниями-производителями оборудования, установленного на псковском заводе.

Кирилл Неретин обратил особое внимание, что компания внимательно относится к сотрудникам, которые готовы к обучению и карьерному росту. «Мы повышаем уровень квалификации наших специалистов, чтобы с нижестоящих должностей они могли претендовать на более высокие позиции», - добавил гендиректор ООО «Титан-Полимер».

Гендиректор АО «ГК «Титан» Ольга Тарасенко анонсировала планы по созданию учебного центра для развития компетенций сотрудников. «Псков в том числе будет включен в эту работу», - подытожила руководитель.