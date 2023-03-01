О проблемах на дороге и правилах поведения рассказал Александр Андреев

20:37, 01 марта 2023, ПАИ

Инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в программе «Среда обитания» на «Серебряном дожде» рассказал о главных темах дорожной инспекции в зимний период.

Несмотря на то, что с 1 марта в России вступили в силу новые правила проезда перекрёстков с круговым движением, в Пскове пока никаких новшеств не вводится. По-прежнему, преимущество у тех, кто движется по кругу.

На круговом движении на пересечении ул. Инженерной и Индустриальной планируется расширить проезжую часть.

Нареканий у ГИБДД больше не к качеству уборки дорог в Псковской области, а к скорости очистки их от снега. По нормативам, в течение 4-6 часов после снегопада должны быть убраны основные автомагистрали, а вот на очистку грунтовых дорог в маленьких населённых пунктов отводится трое суток.

За прошлый год собственников дорог в Псковской области оштрафовали на 4 миллиона рублей за их неудовлетворительное состояние.

При выявлении неубранного участка трассы, экипаж ДПС просто перекрывает по ней движение до того момента, пока дорога не будет очищена. По этой причине, например, недавно на 40 минут был закрыт проезд для большегрузов и автобусов по трассе Р-23 в районе д. Подборовье.

В этом году были зафиксированы 7 ДТП, где одной из причин аварии были плохие дорожные условия. Одно из ДТП случилось в Порховском районе, но там плюс ко всему на задних колёсах автомобиля была летняя резина, поэтому рассматривалась в равной степени вина водителя и дорожной организации.

За последние годы состояние дорог в регионе улучшилось. Количество ДТП из-за дорожных условий сократилось в прошлом году на 46% по сравнению с предыдущим.

В 2022 г. за загрязнение, порчу дорог, создание помех проезду в Псковской области наказали 150 физических лиц, 40 должностных и 12 юридических.