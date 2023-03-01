Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рекомендации по списанию долгов мобилизованных направят во все банки

Фото Telegram-канал Андрея Турчака

Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проведет на следующей неделе совещание с участием представителей Центробанка и Минобороны РФ по поводу обращений родственников погибших военнослужащих о списании долгов, по итогам встречи будут определены сроки рассмотрения таких обращений, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан выполняют государственные банки. Проблема заключается в реализации закона со стороны коммерческих банков, которые устраивают бумажную волокиту родственникам мобилизованных.

По закону о кредитных каникулах, который разработала «Единая Россия», в случае гибели участника СВО или получения им инвалидности I степени его близкие и родственники могут обратиться в банк за списанием долга, в том числе и по ипотеке. Однако чёткого порядка работы с этими обращениями нет, поэтому коммерческие банки затягивают сроки — ожидание реакции на обращение может длиться месяцами.

По инициативе рабочей группы по вопросам СВО на следующей неделе пройдёт совещание с участием представителей Банка России и Минобороны. По его итогам банкам будут направлены рекомендации Центробанка, которые определят конкретные сроки рассмотрения таких обращений. 

Но это ещё не всё. Банки не только не всегда оперативно списывают долги, они ещё и передают их коллекторам. Рабочая группа инициирует запрет на такую «деятельность».

«Благодарю всех участников сегодняшней встречи за откровенный разговор. Низкий поклон родителям и близким погибших ребят. Сил душевных и физических», — сообщил Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 марта 2023

Рекомендации по списанию долгов мобилизованных направят во все банки
01 марта 2023

Псковских студентов похвалили в Российском университете спецназа
01 марта 2023

Псковский колледж искусств и Санкт-Петербургское музыкальное училище подписали договор о сотрудничестве
01 марта 2023

О проблемах на дороге и правилах поведения рассказал Александр Андреев
01 марта 2023

На помощь энергетикам Псковской области прибыли бригады из других областей

01 марта 2023

«Первый Псковский» теперь будет на 21-й кнопке телеканалов

01 марта 2023

Полезные чипсы попробовали читатели Псковской экологической библиотеки
01 марта 2023

Массовое катание молодёжи пройдёт 6 марта в Ледовом дворце

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...