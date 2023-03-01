Рекомендации по списанию долгов мобилизованных направят во все банки

21:42, 01 марта 2023, ПАИ

Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации проведет на следующей неделе совещание с участием представителей Центробанка и Минобороны РФ по поводу обращений родственников погибших военнослужащих о списании долгов, по итогам встречи будут определены сроки рассмотрения таких обращений, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан выполняют государственные банки. Проблема заключается в реализации закона со стороны коммерческих банков, которые устраивают бумажную волокиту родственникам мобилизованных.

По закону о кредитных каникулах, который разработала «Единая Россия», в случае гибели участника СВО или получения им инвалидности I степени его близкие и родственники могут обратиться в банк за списанием долга, в том числе и по ипотеке. Однако чёткого порядка работы с этими обращениями нет, поэтому коммерческие банки затягивают сроки — ожидание реакции на обращение может длиться месяцами.

По инициативе рабочей группы по вопросам СВО на следующей неделе пройдёт совещание с участием представителей Банка России и Минобороны. По его итогам банкам будут направлены рекомендации Центробанка, которые определят конкретные сроки рассмотрения таких обращений.

Но это ещё не всё. Банки не только не всегда оперативно списывают долги, они ещё и передают их коллекторам. Рабочая группа инициирует запрет на такую «деятельность».

«Благодарю всех участников сегодняшней встречи за откровенный разговор. Низкий поклон родителям и близким погибших ребят. Сил душевных и физических», — сообщил Андрей Турчак в своём Telegram-канале.